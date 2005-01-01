Северная страна (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

После того, как распался ее брак, Джози Эймс в поисках работы возвращается в свой родной город в Северной Миннесоте. У нее двое детей, и чтобы обеспечить их, она вынуждена устроиться на шахту, где трудятся практически все местные мужчины, в том числе и ее отец. Оказавшись одной из немногих женщин, работающих на шахте, Джози сталкивается с суровой реальностью. Мужчины, не терпящие конкуренции со стороны представительниц слабого пола, выдвигают им свои унизительные требования. И тогда Джози, пойдя на большой риск, решает обратиться в суд, чтобы защитить себя и своих подруг. В итоге это дело становится первым прецедентом в США, когда был удовлетворен иск о сексуальном домогательстве…



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