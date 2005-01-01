Северная страна
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Северная страна (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, North Country
Драмы121 мин18+

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Сюжет

После того, как распался ее брак, Джози Эймс в поисках работы возвращается в свой родной город в Северной Миннесоте. У нее двое детей, и чтобы обеспечить их, она вынуждена устроиться на шахту, где трудятся практически все местные мужчины, в том числе и ее отец. Оказавшись одной из немногих женщин, работающих на шахте, Джози сталкивается с суровой реальностью. Мужчины, не терпящие конкуренции со стороны представительниц слабого пола, выдвигают им свои унизительные требования. И тогда Джози, пойдя на большой риск, решает обратиться в суд, чтобы защитить себя и своих подруг. В итоге это дело становится первым прецедентом в США, когда был удовлетворен иск о сексуальном домогательстве…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Северная страна»

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