Северная страна (фильм, 2005) смотреть онлайн
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Сюжет
После того, как распался ее брак, Джози Эймс в поисках работы возвращается в свой родной город в Северной Миннесоте. У нее двое детей, и чтобы обеспечить их, она вынуждена устроиться на шахту, где трудятся практически все местные мужчины, в том числе и ее отец. Оказавшись одной из немногих женщин, работающих на шахте, Джози сталкивается с суровой реальностью. Мужчины, не терпящие конкуренции со стороны представительниц слабого пола, выдвигают им свои унизительные требования. И тогда Джози, пойдя на большой риск, решает обратиться в суд, чтобы защитить себя и своих подруг. В итоге это дело становится первым прецедентом в США, когда был удовлетворен иск о сексуальном домогательстве…
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Информация
Рейтинг
- НКРежиссёр
Ники
Каро
- Актриса
Шарлиз
Терон
- ТКАктёр
Томас
Кертис
- ЭПАктриса
Эль
Петерсон
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актёр
Шон
Бин
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актриса
Сисси
Спейсек
- ДКАктёр
Джеймс
Кэда
- КБСценарист
Клара
Бингхэм
- НУПродюсер
Ник
Уэкслер
- ДКПродюсер
Даг
Клейборн
- НГПродюсер
Нана
Гриволд
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- ПТХудожник
Питер
Тости Стефенсон
- КМОператор
Крис
Менгис
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья