Сестра в отрыве
Актёры и съёмочная группа фильма «Сестра в отрыве»

Режиссёры

Лиа Томпсон

Lea Thompson
Режиссёр

Актёры

Мэдлин Дойч

Madelyn Deutch
АктрисаIzzy Klein
Зои Дойч

Zoey Deutch
АктрисаSabrina Klein
Джесси Брэдфорд

Jesse Bradford
АктёрAaron Ezra
Камерон Монахэн

Cameron Monaghan
АктёрRoss
Брэндон Т. Джексон

Brandon T. Jackson
АктёрLogan
Зак Рериг

Zach Roerig
АктёрMikey
Николас Браун

Nicholas Braun
АктёрCharlie Reed
Д.У. Моффетт

D.W. Moffett
АктёрTeacher
Эван Джогиа

Avan Jogia
АктёрSebastian Bennett
Лили Энн Харрисон

Lily Anne Harrison
АктрисаMaria

Сценаристы

Мэдлин Дойч

Madelyn Deutch
Сценарист

Продюсеры

Ховард Дойч

Howard Deutch
Продюсер
Зои Дойч

Zoey Deutch
Продюсер

Актёры дубляжа

Полина Войченко

Актриса дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Александр Васильев

Актёр дубляжа
Константин Панченко

Актёр дубляжа
Олег Фёдоров

Актёр дубляжа

Операторы

Брайан Косс

Bryan Koss
Оператор

Композиторы

Мэдлин Дойч

Madelyn Deutch
Композитор