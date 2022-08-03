7.42017, The Year of Spectacular Men
Драма, Мелодрама98 мин18+
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Сестра в отрыве (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Взрослая жизнь Иззи после окончания колледжа сразу не задалась: несколько романов потерпели сокрушительный крах, а Нью-Йорк больше не радует. Чтобы не впасть в отчаянье Иззи принимает приглашение сестры пожить у нее в Лос-Анджелесе, где та уже сделала успешную карьеру в Голливуде, и жизнь ее — сплошной фейерверк.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Лиа
Томпсон
- МДАктриса
Мэдлин
Дойч
- Актриса
Зои
Дойч
- ДБАктёр
Джесси
Брэдфорд
- КМАктёр
Камерон
Монахэн
- Актёр
Брэндон
Т. Джексон
- ЗРАктёр
Зак
Рериг
- НБАктёр
Николас
Браун
- ДМАктёр
Д.У.
Моффетт
- ЭДАктёр
Эван
Джогиа
- ЛЭАктриса
Лили
Энн Харрисон
- МДСценарист
Мэдлин
Дойч
- Продюсер
Ховард
Дойч
- Продюсер
Зои
Дойч
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- БКОператор
Брайан
Косс
- МДКомпозитор
Мэдлин
Дойч