Сестра в отрыве
Wink
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Сестра в отрыве
7.42017, The Year of Spectacular Men
Драма, Мелодрама98 мин18+

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Сестра в отрыве (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Взрослая жизнь Иззи после окончания колледжа сразу не задалась: несколько романов потерпели сокрушительный крах, а Нью-Йорк больше не радует. Чтобы не впасть в отчаянье Иззи принимает приглашение сестры пожить у нее в Лос-Анджелесе, где та уже сделала успешную карьеру в Голливуде, и жизнь ее — сплошной фейерверк.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сестра в отрыве»