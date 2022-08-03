Взрослая жизнь Иззи после окончания колледжа сразу не задалась: несколько романов потерпели сокрушительный крах, а Нью-Йорк больше не радует. Чтобы не впасть в отчаянье Иззи принимает приглашение сестры пожить у нее в Лос-Анджелесе, где та уже сделала успешную карьеру в Голливуде, и жизнь ее — сплошной фейерверк.

