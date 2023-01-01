Wink
Сестра, сестра
Актёры и съёмочная группа фильма «Сестра, сестра»

Режиссёры

Билл Кондон

Bill Condon
Режиссёр

Актёры

Дженнифер Джейсон Ли

Jennifer Jason Leigh
АктрисаLucy Bonnard
Джудит Айви

Judith Ivey
АктрисаCharlotte Bonnard
Наталия Ногулич

Natalia Nogulich
АктрисаFran Steuben
Деннис Липском

Dennis Lipscomb
АктёрCleve Doucet
Ричард Минченберг

Richard Minchenberg
АктёрLenny Steuben
Энн Питониак

Anne Pitoniak
АктрисаMrs. Bettlehelm
Бенжамин Мутон

Benjamin Mouton
АктёрEtienne LeViolette
Джейсон Сосьер

Jason Saucier
АктёрJud Nevins
Эрик Столц

Eric Stoltz
АктёрMatt Rutledge
Бобби Пикетт

Bobby Pickett
АктёрRoger

Сценаристы

Джоэл Коэн

Joel Cohen
Сценарист
Билл Кондон

Bill Condon
Сценарист

Продюсеры

Уолтер Кобленц

Walter Coblenz
Продюсер
Ивонн Рамонд

Yvonne Ramond
Продюсер

Художники

Ричард Шерман

Richard Sherman
Художник
Брюс Финлейсон

Bruce Finlayson
Художник

Монтажёры

Вирджиния Кац

Virginia Katz
Монтажёр

Композиторы

Ричард Эйнхорн

Richard Einhorn
Композитор