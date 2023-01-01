Сестра, сестра (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Sister Sister
Триллер, Драма16+
О фильме
Сестры Люси и Шарлотта Боннард сдают комнаты в большом особняке, унаследованном от родителей. Старинный дом хранит множество секретов, которые лучше не пытаться разгадать. Молодой парень, снявший одну из комнат, понимает это на собственном опыте...
- БКРежиссёр
Билл
Кондон
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- ДААктриса
Джудит
Айви
- ННАктриса
Наталия
Ногулич
- ДЛАктёр
Деннис
Липском
- РМАктёр
Ричард
Минченберг
- ЭПАктриса
Энн
Питониак
- БМАктёр
Бенжамин
Мутон
- ДСАктёр
Джейсон
Сосьер
- Актёр
Эрик
Столц
- БПАктёр
Бобби
Пикетт
- ДКСценарист
Джоэл
Коэн
- БКСценарист
Билл
Кондон
- УКПродюсер
Уолтер
Кобленц
- ИРПродюсер
Ивонн
Рамонд
- РШХудожник
Ричард
Шерман
- БФХудожник
Брюс
Финлейсон
- ВКМонтажёр
Вирджиния
Кац
- РЭКомпозитор
Ричард
Эйнхорн