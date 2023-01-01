Сестра, сестра (фильм, 1987) смотреть онлайн

Сестра, сестра
1987, Sister Sister
Триллер, Драма16+

О фильме

Сестры Люси и Шарлотта Боннард сдают комнаты в большом особняке, унаследованном от родителей. Старинный дом хранит множество секретов, которые лучше не пытаться разгадать. Молодой парень, снявший одну из комнат, понимает это на собственном опыте...

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер

