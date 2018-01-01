Wink
Сердце дракона 3: Проклятье чародея
Актёры и съёмочная группа фильма «Сердце дракона 3: Проклятье чародея»

Режиссёры

Колин Тиг

Colin Teague
Режиссёр

Актёры

Джулиан Моррис

Julian Morris
АктёрGareth
Тэмзин Мёрчант

Tamzin Merchant
АктрисаRhonu
Джасса Ахлувалиа

Jassa Ahluwalia
АктёрLorne
Доминик Мафэм

Dominic Mafham
АктёрSir Horsa
Джонджо О’Нил

Jonjo O'Neill
АктёрBrude
Кристофер Фэйрбэнк

Christopher Fairbank
АктёрPotter
Джейк Каррен

Jake Curran
АктёрTraevor
Дункан Престон

Duncan Preston
АктёрElisedd
Шербан Челя

Serban Celea
АктёрSir Wulfric

Сценаристы

Мэттью Фейтшанс

Matthew Feitshans
Сценарист
Патрик Рид Джонсон

Patrick Read Johnson
Сценарист
Чарльз Эдвард Пог

Charles Edward Pogue
Сценарист

Продюсеры

Раффаэлла Де Лаурентис

Raffaella De Laurentiis
Продюсер
Мэттью Фейтшанс

Matthew Feitshans
Продюсер
Хестер Харгетт

Hester Hargett
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Александр Зачиняев

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа

Художники

Андриа Поупэ

Andreea Popa
Художница

Монтажёры

Эрик Страндт

Eric Strand
Монтажёр

Композиторы

Марк МакКензи

Mark McKenzie
Композитор