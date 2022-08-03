Сердце чемпиона
Wink
Детям
Сердце чемпиона
9.22018, A Horse from Heaven
Семейный, Кино для детей86 мин6+
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Сердце чемпиона (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Мэнди после смерти матери переезжает в пригород со своим отцом. Во время гонки на квадроциклах со своими новыми одноклассницами, она врезается в сарай местной фермы, которая по совместительству выступает приютом для лошадей, от которых по разным причинам отказались прежние хозяева. Мэнди берется отрабатывать ущерб и неожиданно для себя завязывает дружбу с конем, которого все считали нелюдимым и злым.

Страна
США
Жанр
Семейный, Кино для детей
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сердце чемпиона»