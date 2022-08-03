Сердце чемпиона (фильм, 2018) смотреть онлайн

Мэнди после смерти матери переезжает в пригород со своим отцом. Во время гонки на квадроциклах со своими новыми одноклассницами, она врезается в сарай местной фермы, которая по совместительству выступает приютом для лошадей, от которых по разным причинам отказались прежние хозяева. Мэнди берется отрабатывать ущерб и неожиданно для себя завязывает дружбу с конем, которого все считали нелюдимым и злым.

