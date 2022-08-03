9.22018, A Horse from Heaven
Семейный, Кино для детей86 мин6+
Фильм в подписке «Wink Дети»
Сердце чемпиона (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Мэнди после смерти матери переезжает в пригород со своим отцом. Во время гонки на квадроциклах со своими новыми одноклассницами, она врезается в сарай местной фермы, которая по совместительству выступает приютом для лошадей, от которых по разным причинам отказались прежние хозяева. Мэнди берется отрабатывать ущерб и неожиданно для себя завязывает дружбу с конем, которого все считали нелюдимым и злым.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Кино для детей
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДдРежиссёр
Дэвид
де Воз
- АдАктриса
Аманда
де Воз
- ДКАктёр
Деван
Ки
- ДРАктриса
Донна
Руш
- ДдАктёр
Дэвид
де Воз
- ИМАктриса
Изабелла
Манкузо
- АГАктриса
Ариана
Гуидо
- ККАктриса
Кэрис
Козак
- СКАктёр
Стивен
Кирк
- ККАктриса
Кендес
Козак
- ДКАктриса
Джеки
Козак
- СДСценарист
Стефани
Де Воз
- ДдСценарист
Дэвид
де Воз
- ДдПродюсер
Дэвид
де Воз
- СДПродюсер
Стефани
Де Воз
- МДПродюсер
Мишель
Джордан
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова