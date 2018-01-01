Wink
Фильмы
Серафим Полубес и другие жители Земли
Актёры и съёмочная группа фильма «Серафим Полубес и другие жители Земли»

Актёры и съёмочная группа фильма «Серафим Полубес и другие жители Земли»

Актёры

Родион Нахапетов

Родион Нахапетов

Актёрэксперт Никита Завьялов
Эдуард Бочаров

Эдуард Бочаров

АктёрСерафим Полубес
Дарья Михайлова

Дарья Михайлова

АктрисаДаша
Владимир Самойлов

Владимир Самойлов

АктёрЯков
Нина Меньшикова

Нина Меньшикова

АктрисаМарфа
Игорь Нефедов

Игорь Нефедов

АктёрНиколай
Рита Гладунко

Рита Гладунко

Актриса
Тамара Логинова

Тамара Логинова

Актриса
Елена Черняк

Елена Черняк

Актриса
Фёкла Толстая

Фёкла Толстая

АктрисаКатя

Сценаристы

Александр Александров

Александр Александров

Сценарист

Операторы

Павел Лебешев

Павел Лебешев

Оператор

Композиторы

Алексей Рыбников

Алексей Рыбников

Композитор