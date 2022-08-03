Семейная свадьба (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.52010, Our Family Wedding
Мелодрама, Комедия98 мин18+
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О фильме
Афроамериканец Маркус и латиноамериканка Лусия живут вместе и планируют пожениться. Они собирают родных и близких, чтобы объявить о своем решении. На ужине выясняется, что отцы влюбленных терпеть друг друга не могут и не гнушаются даже расистскими выпадами. Свадьба обещает быть жаркой!
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- РФРежиссёр
Рик
Фамуйива
- Актёр
Форест
Уитакер
- АФАктриса
Америка
Феррера
- КМАктёр
Карлос
Менсиа
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- ЛГАктёр
Лэнс
Гросс
- ЛОАктриса
Лупе
Онтиверос
- АНАктриса
Анджела
Н. Джонсон
- ЧМАктёр
Чарли
Мёрфи
- Актриса
Шаннин
Соссамон
- МССценарист
Малкольм
Спэллман
- РФСценарист
Рик
Фамуйива
- УКСценарист
Уэйн
Конли
- Продюсер
Эдвард
Саксон
- Продюсер
Стивен
Дж. Вульф
- КДХудожник
Колин
Де Руан
- ХХХудожница
Хоуп
Хэнэфин
- ГГХудожница
Гия
Гроссо
- ХМОператор
Хулио
Макат