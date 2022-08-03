Афроамериканец Маркус и латиноамериканка Лусия живут вместе и планируют пожениться. Они собирают родных и близких, чтобы объявить о своем решении. На ужине выясняется, что отцы влюбленных терпеть друг друга не могут и не гнушаются даже расистскими выпадами. Свадьба обещает быть жаркой!

