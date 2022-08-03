Семейная свадьба
Wink
Фильмы
Семейная свадьба

Семейная свадьба (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.52010, Our Family Wedding
Мелодрама, Комедия98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Афроамериканец Маркус и латиноамериканка Лусия живут вместе и планируют пожениться. Они собирают родных и близких, чтобы объявить о своем решении. На ужине выясняется, что отцы влюбленных терпеть друг друга не могут и не гнушаются даже расистскими выпадами. Свадьба обещает быть жаркой!

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейная свадьба»