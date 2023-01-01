Семь вуалей (фильм, 2023) смотреть онлайн

Театральная постановщица пытается возродить оперу умершего наставника, но воспоминания о прошлом и проблемы с командой делают эту задачу невероятно сложной. Тонкий психологический триллер «Семь вуалей» — фильм с Ам�андой Сайфред о театре и жизни от обладателя Золотой пальмовой ветви Атома Эгояна («Экзотика», «Хлоя»).



Джанин когда-то работала театральным режиссером, но уже долгое время не возвращается к опере, будучи в творческом отпуске. Год назад умер ее наставник Чарльз, с которым у Джанин были непростые отношения. Однако именно ей поручают режиссировать оперу «Саломея», которая была самой известной постановкой Чарльза. Погрузившись в работу с головой, Джанин пытается внести в оперу изменения согласно своему видению, чему не радо руководство театра. Кроме того, у нее возникает конфликт с исполнительным главной роли, а воспоминания об отношениях с Чарльзом не дают сосредоточиться на творчестве.



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