Секса не будет!!! (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.92018, Blockers
Драмы, Комедии97 мин18+
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Сюжет
Три лучшие подруги решают одновременно лишиться невинности в ночь после выпускного. О плане героинь внезапно узнают их родители, которые пытаются отговорить дочерей от безрассудной затеи. В итоге взрослым приходится всю ночь гоняться за девчонками в надежде предотвратить непоправимое.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ККРежиссёр
Кэй
Кэннон
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- АБАктёр
Айк
Баринхолц
- ДСАктёр
Джон
Сина
- Актриса
Кэтрин
Ньютон
- ДВАктриса
Джеральдин
Висванатан
- ГААктриса
Гидеон
Адлон
- РЯАктриса
Рамона
Янг
- ГФАктёр
Грэм
Филлипс
- МРАктёр
Майлз
Роббинс
- ДБАктёр
Джимми
Беллинджер
- БКСценарист
Брайан
Кехо
- КФПродюсер
Крис
Фентон
- Продюсер
Эван
Голдберг
- ДХПродюсер
Джон
Харвитц
- Продюсер
Сет
Роген
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- РТОператор
Расс
Т. Олсоубрук
- ММКомпозитор
Матео
Мессина