Секретный эксперимент (фильм, 2012) смотреть онлайн

Молодая журналистка Энн расследует случай бесследного исчезновения своего друга, которой занимался изучением одного из секретных правительственных экспериментов по разработке сыворотки, способной изменять сознание людей. В ходе расследования всплывает правда настолько страшная, что лучше бы Энн было ее не знать.

