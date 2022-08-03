Секрет (фильм, 2020) смотреть онлайн
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О фильме
Таинственный незнакомец меняет жизнь вдовы с тремя детьми. Теплая мелодрама с Джошем Лукасом и Кэти Холмс.
Миранда Уэллс потеряла мужа в авиакатастрофе несколько лет назад. Она работает в ресторане на побережье Мексиканского залива и едва сводит концы с концами. Женщина мечтает, чтобы ее дети ни в чем не нуждались, но даже на починку крыши не хватает денег. К городу приближается сильный шторм, который может лишить семью дома. В этот сложный момент Миранда знакомится с загадочным незнакомцем по имени Брэй, который предлагает помочь ей с ремонтом. Его позитивное отношение к жизни быстро покоряет сердца Миранды и ее детей. Сможет ли Миранда преодолеть свои страхи и открыться для новой любви?
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Рейтинг
- Режиссёр
Энди
Теннант
- Актриса
Кэти
Холмс
- Актёр
Джош
Лукас
- СУАктриса
Селия
Уэстон
- Актёр
Джерри
О’Коннелл
- СХАктриса
Сара
Хоффмайстер
- ЭПАктёр
Эйдан
Пирс Бреннан
- ХЛАктриса
Хлоя
Ли
- КБАктриса
Катрина
Бегин
- СТАктриса
Сидни
Теннант
- ЙМАктёр
Йоханс
Майлс
- Сценарист
Энди
Теннант
- РПСценарист
Рик
Паркс
- РБСценарист
Ронда
Берн
- РБПродюсер
Ронда
Берн
- Продюсер
Роберт
В. Корт
- ФФПродюсер
Фрэнк
Фертитта
- ЛФПродюсер
Лоренцо
Фертитта
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Викулов
- ВЛАктриса дубляжа
Вероника
Лукьяненко
- ЭБХудожница
Энни
Блум
- ТТМонтажёр
Трой
Такаки
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон