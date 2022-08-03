Таинственный незнакомец меняет жизнь вдовы с тремя детьми. Теплая мелодрама с Джошем Лукасом и Кэти Холмс.



Миранда Уэллс потеряла мужа в авиакатастрофе несколько лет назад. Она работает в ресторане на побережье Мексиканского залива и едва сводит концы с концами. Женщина мечтает, чтобы ее дети ни в чем не нуждались, но даже на починку крыши не хватает денег. К городу приближается сильный шторм, который может лишить семью дома. В этот сложный момент Миранда знакомится с загадочным незнакомцем по имени Брэй, который предлагает помочь ей с ремонтом. Его позитивное отношение к жизни быстро покоряет сердца Миранды и ее детей. Сможет ли Миранда преодолеть свои страхи и открыться для новой любви?



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