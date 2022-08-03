Секрет
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Секрет (фильм, 2020) смотреть онлайн

9.02020, The Secret: Dare to Dream
Драма, Мелодрама102 мин18+

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О фильме

Таинственный незнакомец меняет жизнь вдовы с тремя детьми. Теплая мелодрама с Джошем Лукасом и Кэти Холмс.

Миранда Уэллс потеряла мужа в авиакатастрофе несколько лет назад. Она работает в ресторане на побережье Мексиканского залива и едва сводит концы с концами. Женщина мечтает, чтобы ее дети ни в чем не нуждались, но даже на починку крыши не хватает денег. К городу приближается сильный шторм, который может лишить семью дома. В этот сложный момент Миранда знакомится с загадочным незнакомцем по имени Брэй, который предлагает помочь ей с ремонтом. Его позитивное отношение к жизни быстро покоряет сердца Миранды и ее детей. Сможет ли Миранда преодолеть свои страхи и открыться для новой любви?

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Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секрет»