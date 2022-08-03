Секрет моего успеха
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Секрет моего успеха

Секрет моего успеха (фильм, 1987) смотреть онлайн

9.21987, The Secret of My Succe$s
Мелодрама, Комедия105 мин18+

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О фильме

Брантли Фостер — выпускник колледжа из Канзаса — переезжает в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру финансиста. Однако компанию, в которой он планировал работать, покупает другая корпорация, и нашему герою отказывают. После нескольких неудачных попыток найти другую работу Брантли устраивается на должность разносчика писем в компанию своего дяди Говарда Прескота.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секрет моего успеха»