Секрет моего успеха (фильм, 1987) смотреть онлайн
9.21987, The Secret of My Succe$s
Мелодрама, Комедия105 мин18+
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О фильме
Брантли Фостер — выпускник колледжа из Канзаса — переезжает в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру финансиста. Однако компанию, в которой он планировал работать, покупает другая корпорация, и нашему герою отказывают. После нескольких неудачных попыток найти другую работу Брантли устраивается на должность разносчика писем в компанию своего дяди Говарда Прескота.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ХРРежиссёр
Херберт
Росс
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- ХСАктриса
Хелен
Слейтер
- РДАктёр
Ричард
Джордан
- МУАктриса
Маргарет
Уиттон
- Актёр
Джон
Пэнкоу
- КМАктёр
Кристофер
Мёрни
- ДБАктёр
Джерри
Бэммен
- ФГАктёр
Фред
Гуинн
- КЭАктриса
Кэрол
Энн Сьюзи
- ЭФАктриса
Элизабет
Франц
- ДЭСценарист
Джек
Эппс мл.
- АКСценарист
Ай
Каротерс
- ХРПродюсер
Херберт
Росс
- ДЧПродюсер
Дэвид
Чэсмэн
- НКПродюсер
Нора
Кэй
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- КТАктёр дубляжа
Кирилл
Туранский
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- КДОператор
Карло
Ди Пальма
- ДФКомпозитор
Дэвид
Фостер