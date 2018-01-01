Wink
Детям
Сегодня день рождения
Актёры и съёмочная группа фильма «Сегодня день рождения»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сегодня день рождения»

Режиссёры

Лев Мильчин

Лев Мильчин

Режиссёр

Актёры

Георгий Вицин

Георгий Вицин

Актёркот
Александр Граве

Александр Граве

Актёрслон
Клара Румянова

Клара Румянова

Актрисабобик

Сценаристы

Леонид Завальнюк

Леонид Завальнюк

Сценарист

Продюсеры

Г. Кругликов

Г. Кругликов

Продюсер

Операторы

Елена Петрова

Елена Петрова

Оператор

Композиторы

Ян Френкель

Ян Френкель

Композитор