Сделай шаг (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Make It Happen
Мюзикл, Драма86 мин12+
О фильме
Лорин, молодая девушка из Индианы, отправлялась в Чикаго с мечтой поступить в Чикагскую Школу Музыки и Танца. Но после неудачи на вступительном конкурсе она вынуждена работать в бурлеск-клубе. Который оказывается местом, позволяющим Лорин понять: планы могут измениться, а мечты — никогда.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
