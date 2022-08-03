Сделай шаг (фильм, 2008) смотреть онлайн

Лорин, молодая девушка из Индианы, отправлялась в Чикаго с мечтой поступить в Чикагскую Школу Музыки и Танца. Но после неудачи на вступительном конкурсе она вынуждена работать в бурлеск-клубе. Который оказывается местом, позволяющим Лорин понять: планы могут измениться, а мечты — никогда.

