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Счастливы вместе

Счастливы вместе (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Happythankyoumoreplease
Драма, Комедия94 мин18+

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О фильме

Сэм — молодой нью-йоркский писатель. Его великий роман ещe не написан, да и в личной жизни полный провал. Но все меняется, когда Сэм случайно знакомится с бездомным чернокожим мальчиком, который прилипает к нему, как банный лист…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливы вместе»