Счастливчик Гилмор 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Спортивная комедия «Счастливчик Гилмор 2» — фильм, в котором Адам Сэндлер возвращается на экраны в образе вспыльчивого гольфиста.
Противостояние Счастливчика Гилмора и Шутера Макгевина в финале профессионального гольф-тура давно стало легендой. Гилмор завязал со спортом и не планировал вновь брать клюшку в руки. Но жизнь, как всегда, вносит коррективы: дочь Счастливчика мечтает учиться в балетной школе, а для этого нужны деньги. Много денег. А где может раздобыть 300 тысяч долларов тот, чей удар называли самым мощным в истории гольфа? Разумеется, на спортивной площадке.
Если вы скучали по шуткам ниже пояса, трогательным эмоциональным сценам и приступам спортивной злости, то дождались — все это вам подарит фильм «Счастливчик Гилмор 2». Смотреть его стоит, подготовив стратегические запасы носовых платков и салфеток — пригодится вытирать слезы ностальгии.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный
Рейтинг
- КНРежиссёр
Кайл
Ньюачек
- ДБАктриса
Джули
Боуэн
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- Актёр
Ник
Свардсон
- Актёр
Деннис
Дуган
- БСАктёр
Бенни
Сэфди
- ИКАктёр
Итан
Каткоски
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Сценарист
Адам
Сэндлер
- Сценарист
Тим
Херлихи
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- Продюсер
Тим
Херлихи
- Продюсер
Адам
Сэндлер
- Продюсер
Роберт
Симондс
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- АЙХудожник
Артур
Йонгевард
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс