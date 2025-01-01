Счастливчик Гилмор 2 (фильм, 2025) смотреть онлайн

Спортивная комедия «Счастливчик Гилмор 2» — фильм, в котором Адам Сэндлер возвращается на экраны в образе вспыльчивого гольфиста.



Противостояние Счастливчика Гилмора и Шутера Макгевина в финале профессионального гольф-тура давно стало легендой. Гилмор завязал со спортом и не планировал вновь брать клюшку в руки. Но жизнь, как всегда, вносит коррективы: дочь Счастливчика мечтает учиться в балетной школе, а для этого нужны деньги. Много денег. А где может раздобыть 300 тысяч долларов тот, чей удар называли самым мощным в истории гольфа? Разумеется, на спортивной площадке.



Если вы скучали по шуткам ниже пояса, трогательным эмоциональным сценам и приступам спортивной злости, то дождались — все это вам подарит фильм «Счастливчик Гилмор 2». Смотреть его стоит, подготовив стратегические запасы носовых платков и салфеток — пригодится вытирать слезы ностальгии.



