Счастье (фильм, 1998) смотреть онлайн

Если вам по душе сатира на американскую мечту, начните смотреть «Счастье». Фильм Тодда Солондза с Филипом Сеймуром Хоффманом расскажет о пустоте за фасадом благополучия и разберет по кирпичикам миф об идеальной семье.



Три сестры из семьи Джорданов пытаются обрести смысл в жизни, сталкиваясь с кризисами и табу. Старшая Хелен, успешная писательница, замещает реальные отношения извращенными фантазиями. Средняя Триш игнорирует тревожные сигналы о сексуальных патологиях мужа-психоаналитика. Младшая Джой, хроническая неудачница, балансирует между депрессией и надеждой. Их переплетенные судьбы отражают абсурдность погони за социальными идеалами и раскрывают глубокую тоску по человеческой связи в мире, где каждый страдает в одиночку.



Фильм «Счастье» — провокационное исследование того, как общественные нормы калечат человеческие души. Картина 1998 года остается напоминанием о том, какие темные тайны прячутся за белоснежными улыбками.

