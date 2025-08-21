Счастье (фильм, 1998) смотреть онлайн
О фильме
Если вам по душе сатира на американскую мечту, начните смотреть «Счастье». Фильм Тодда Солондза с Филипом Сеймуром Хоффманом расскажет о пустоте за фасадом благополучия и разберет по кирпичикам миф об идеальной семье.
Три сестры из семьи Джорданов пытаются обрести смысл в жизни, сталкиваясь с кризисами и табу. Старшая Хелен, успешная писательница, замещает реальные отношения извращенными фантазиями. Средняя Триш игнорирует тревожные сигналы о сексуальных патологиях мужа-психоаналитика. Младшая Джой, хроническая неудачница, балансирует между депрессией и надеждой. Их переплетенные судьбы отражают абсурдность погони за социальными идеалами и раскрывают глубокую тоску по человеческой связи в мире, где каждый страдает в одиночку.
Фильм «Счастье» — провокационное исследование того, как общественные нормы калечат человеческие души. Картина 1998 года остается напоминанием о том, какие темные тайны прячутся за белоснежными улыбками.
