Сайлент Хилл 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

Хизер терзается ночными кошмарами с одиннадцатилетнего возраста и вынуждена со своим отцом постоянно менять место жительства, скрываясь от таинственных сил. Накануне своего восемнадцатого дня рождения Хизер обнаруживает, что еe отец исчез. Единственное, что она нашла дома — нарисованный на стене оккультный символ с надписью «отправляйся в Сайлент Хилл».

