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Сайлент Хилл 2

Сайлент Хилл 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Silent Hill: Revelation 3D
Ужасы, Триллер90 мин18+

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О фильме

Хизер терзается ночными кошмарами с одиннадцатилетнего возраста и вынуждена со своим отцом постоянно менять место жительства, скрываясь от таинственных сил. Накануне своего восемнадцатого дня рождения Хизер обнаруживает, что еe отец исчез. Единственное, что она нашла дома — нарисованный на стене оккультный символ с надписью «отправляйся в Сайлент Хилл».

Страна
Япония, Канада, Франция
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сайлент Хилл 2»