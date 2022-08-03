Санта Клаус 3 (фильм, 2006) смотреть онлайн

Рискуя выдать тайну Северного полюса, Скотт Кэлвин, а по совместительству Санта Клаус, приглашает своих родственников отпраздновать Рождество, а заодно и предстоящее появление на свет сына Клауса, которого вот-вот должна родить его жена Кэрол. В итоге Скотт вместе с его большим семейством и главным эльфом Кертисом вынужден противостоять коварному злодею Джеку Фросту, который намеревается отобрать Рождество у Санта-Клауса и захватить власть на Северном полюсе…

