Санта Клаус 3

Санта Клаус 3 (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, The Santa Clause 3: The Escape Clause
Фэнтези, Кино для детей88 мин12+

О фильме

Рискуя выдать тайну Северного полюса, Скотт Кэлвин, а по совместительству Санта Клаус, приглашает своих родственников отпраздновать Рождество, а заодно и предстоящее появление на свет сына Клауса, которого вот-вот должна родить его жена Кэрол. В итоге Скотт вместе с его большим семейством и главным эльфом Кертисом вынужден противостоять коварному злодею Джеку Фросту, который намеревается отобрать Рождество у Санта-Клауса и захватить власть на Северном полюсе…

Страна
США
Жанр
Кино для детей, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

