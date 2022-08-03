Санта Клаус 3: Хозяин полюса
Wink
Фильмы
Санта Клаус 3: Хозяин полюса
9.02006, The Santa Clause 3: The Escape Clause
Фэнтези, Кино для детей88 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Санта Клаус 3: Хозяин полюса (фильм, 2006) смотреть онлайн

О фильме

Скоро в семье Кэлвинов ожидается прибавление, поэтому в снежную страну съехалось много гостей. Вот только Джека Фроста зря пригласили. Ненавидя всех подряд, он намерен сорвать Рождество.

Страна
США
Жанр
Комедия, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Санта Клаус 3: Хозяин полюса»