Самба (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Самба всеми силами пытается трудоустроиться, а Алиса ищет спасения от пустоты собственной жизни. Каждый из них ищет выход из сложившегося тупика, пока в один прекрасный день их судьбы не пересекаются. Между смехом и слезами их история прокладывает себе дорогу к счастью.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ОНРежиссёр
Оливье
Накаш
- ЭТРежиссёр
Эрик
Толедано
- Актёр
Омар
Си
- Актриса
Шарлотта
Генсбур
- Актёр
Тахар
Рахим
- Актриса
Изиа
Ижлен
- ИСАктёр
Исака
Савадого
- Актриса
Элен
Венсан
- ЯФАктёр
Янгар
Фолл
- Актриса
Кристиана
Милле
- ЖЖАктриса
Жаклин
Жеаннеф
- ЛКАктриса
Лия
Кебеде
- ЭТСценарист
Эрик
Толедано
- ОНСценарист
Оливье
Накаш
- МКСценарист
Мюриэль
Кулин
- ДКСценарист
Дельфин
Кулен
- НДПродюсер
Николя
Дюваль-Адассовски
- ЛЗПродюсер
Лоран
Зэйтун
- ЯЗПродюсер
Ян
Зеноу
- Продюсер
Омар
Си
- РЧАктёр дубляжа
Роман
Черный
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ИПХудожница
Изабель
Паннетье
- СФОператор
Стефан
Фонтен
- ЛЭКомпозитор
Людовико
Эйнауди