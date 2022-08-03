Самба
Wink
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Самба
8.62014, Samba
Драма, Комедия113 мин18+

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Самба (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Самба всеми силами пытается трудоустроиться, а Алиса ищет спасения от пустоты собственной жизни. Каждый из них ищет выход из сложившегося тупика, пока в один прекрасный день их судьбы не пересекаются. Между смехом и слезами их история прокладывает себе дорогу к счастью.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самба»