Самба всеми силами пытается трудоустроиться, а Алиса ищет спасения от пустоты собственной жизни. Каждый из них ищет выход из сложившегося тупика, пока в один прекрасный день их судьбы не пересекаются. Между смехом и слезами их история прокладывает себе дорогу к счастью.

