Фильм Сахар (2014)
О фильме
История о том, как общество потребления и мода на «здоровое питание» на самом деле приводят нас к ожирению. Австралийский режиссер и актер Дэймон Гамо снимает на камеру свой эксперимент, в ходе которого он начинает питаться исключительно едой, имеющей маркировку «healthy» (полезно для здоровья), чтобы раскрыть для зрителей всю горькую правду о сахаре, который на самом деле скрыт в свежевыжатых соках, обезжиренных йогуртах, мюсли, протеиновых батончиках и другой «полезной» еде.
СтранаАвстралия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD, SD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэймон
Гамо
- ДГАктёр
Дэймон
Гамо
- Актёр
Хью
Джекман
- МБАктриса
Милла
Бакаитис
- РДАктёр
Ричард
Дейвис
- СДАктриса
Скайлар
Дельфинус
- КЭАктриса
Кристина
Эванс
- Актёр
Стивен
Фрай
- ЗГАктриса
Зои
Гамо
- ЛГАктриса
Лиза
Глафчис
- ДГСценарист
Дэймон
Гамо
- НБПродюсер
Ник
Батзиас
- ДГПродюсер
Дэймон
Гамо
- РУПродюсер
Рори
Уильямсон
- ГДХудожник
Гарет
Дейвис
- ДАМонтажёр
Джейн
Ашер
- ДПКомпозитор
Джоджо
Петрина