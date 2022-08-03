Сахар
Wink
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Сахар
9.02014, That Sugar Film
Документальный98 мин18+

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Фильм Сахар (2014)

О фильме

История о том, как общество потребления и мода на «здоровое питание» на самом деле приводят нас к ожирению. Австралийский режиссер и актер Дэймон Гамо снимает на камеру свой эксперимент, в ходе которого он начинает питаться исключительно едой, имеющей маркировку «healthy» (полезно для здоровья), чтобы раскрыть для зрителей всю горькую правду о сахаре, который на самом деле скрыт в свежевыжатых соках, обезжиренных йогуртах, мюсли, протеиновых батончиках и другой «полезной» еде.

Страна
Австралия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb