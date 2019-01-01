С – Счастье (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Двенадцатилетняя рыжая Кэндис — девочка с безграничным оптимизмом и уникальным взглядом на мир. В школе она знакомится со странным новеньким, заявляющим, что он пришел из другого измерения. Эта встреча вдохновляет �ее на поиск счастья, которого так не хватает ее семье.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДШРежиссёр
Джон
Шиди
- ДААктриса
Дэйзи
Аксон
- УПАктёр
Уэсли
Паттен
- Актёр
Ричард
Роксбург
- ЭБАктриса
Эмма
Бут
- ММАктриса
Мириам
Маргулис
- ДДАктёр
Джоэль
Джексон
- ДМАктриса
Дебора
Мэйлман
- АТАктриса
Алессандра
Тоньини
- ТМАктриса
Талисса
Мэнсфилд
- ШРАктриса
Шенэй
Рефорд
- БДСценарист
Барри
Джонсберг
- ДРПродюсер
Джули
Райан
- ТКПродюсер
Тениль
Кеннеди
- АЦАктриса дубляжа
Анна
Цветкова
- АЯАктёр дубляжа
Александр
Якименко
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- ЕЛАктриса дубляжа
Елена
Ложкина