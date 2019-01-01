С – Счастье
Wink
Фильмы
С – Счастье
8.62019, H Is for Happiness
Драмы, Семейные98 мин12+

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С – Счастье (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Двенадцатилетняя рыжая Кэндис — девочка с безграничным оптимизмом и уникальным взглядом на мир. В школе она знакомится со странным новеньким, заявляющим, что он пришел из другого измерения. Эта встреча вдохновляет ее на поиск счастья, которого так не хватает ее семье.

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Информация

Страна
Австралия
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «С – Счастье»

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