С глаз — долой, из чарта — вон! (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Music and Lyrics
Мелодрамы, Комедии99 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Алекс Флетчер некогда был суперзвездой, но со временем его популярность стала угасать и практически сошла на нет. Но случай может дать ему еще один шанс — Алексу предлагают записать дуэт с мегапопулярной певичкой. Но чтобы это сделать, Алексу надо за пару дней написать текст для песни. Наш герой никогда в жизни не написал ни строчки и уже практически впал в отчаяние, но тут появляется молодая Софи, обладающая талантом написания текстов. Между певцом и своенравной девицей вскоре вспыхивают чувства.
С глаз — долой, из чарта — вон! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Марк
Лоуренс
- Актёр
Хью
Грант
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- КДАктриса
Кристен
Джонстон
- КСАктёр
Кэмпбелл
Скотт
- ХБАктриса
Хейли
Беннетт
- ММАктёр
Мэттью
Моррисон
- ДААктёр
Джейсон
Антун
- Актёр
Скотт
Портер
- НБАктёр
Николас
Бэйкон
- Сценарист
Марк
Лоуренс
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- Продюсер
Брюс
Берман
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- СЛХудожница
Сьюзэн
Лайолл
- ЭКХудожница
Эллен
Кристиансен
- ХГОператор
Хавьер
Гробет
- АШКомпозитор
Адам
Шлезингер