С глаз — долой, из чарта — вон!
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С глаз — долой, из чарта — вон!

С глаз — долой, из чарта — вон! (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Music and Lyrics
Мелодрамы, Комедии99 мин18+

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Сюжет

Алекс Флетчер некогда был суперзвездой, но со временем его популярность стала угасать и практически сошла на нет. Но случай может дать ему еще один шанс — Алексу предлагают записать дуэт с мегапопулярной певичкой. Но чтобы это сделать, Алексу надо за пару дней написать текст для песни. Наш герой никогда в жизни не написал ни строчки и уже практически впал в отчаяние, но тут появляется молодая Софи, обладающая талантом написания текстов. Между певцом и своенравной девицей вскоре вспыхивают чувства.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «С глаз — долой, из чарта — вон!»

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