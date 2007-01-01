С глаз — долой, из чарта — вон! (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Алекс Флетчер некогда был суперзвездой, но со временем его популярность стала угасать и практически сошла на нет. Но случай может дать ему еще один шанс — Алексу предлагают записать дуэт с мегапопулярной певичкой. Но чтобы это сделать, Алексу надо за пару дней написать текст для песни. Наш герой никогда в жизни не написал ни строчки и уже практически впал в отчаяние, но тут появляется молодая Софи, обладающая талантом написания текстов. Между певцом и своенравной девицей вскоре вспыхивают чувства.



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