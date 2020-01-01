8.52020, Retfærdighedens ryttere
Драмы, Комедии111 мин18+
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Рыцари справедливости (в переводе Гоблина) (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Абсурдистская датская трагикомедия от режиссера «Зеленых мясников» теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Вернувшись с поля боя, военный по имени Маркус узнает, что его жена погибла в катастрофе в метро, а также, что, по мнению выжившего в той же аварии математика, происшествие было подстроено злоумышленниками. Отомстить негодяям – отныне главная задача Маркуса, его нового знакомого и их идейных соратников.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АТРежиссёр
Андерс
Томас Йенсен
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- АХАктриса
Андреа
Хеик Гадеберг
- ЛБАктёр
Ларс
Брюгманн
- Актёр
Николас
Бро
- ГЛАктёр
Густав
Линд
- Актёр
Роланд
Мёллер
- АРАктёр
Альберт
Рудбек Линдхардт
- ЭБАктриса
Энн
Биргитте Линд
- ОШАктёр
Омар
Шаргави
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- Сценарист
Николай
Арсель
- СХПродюсер
Сидсель
Хюбшман
- СГПродюсер
Сиссе
Граум Йоргенсен
- КБПродюсер
Карен
Бентзон
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДБАктриса дубляжа
Дина
Бобылёва
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ААМонтажёр
Андерс
Альбьерг Кристиансен
- НММонтажёр
Николай
Монберг
- КТОператор
Каспер
Туксен
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос