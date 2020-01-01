Рыцари справедливости (в переводе Гоблина)
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Рыцари справедливости (в переводе Гоблина)
8.52020, Retfærdighedens ryttere
Драмы, Комедии111 мин18+

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Рыцари справедливости (в переводе Гоблина) (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Абсурдистская датская трагикомедия от режиссера «Зеленых мясников» теперь доступна в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Вернувшись с поля боя, военный по имени Маркус узнает, что его жена погибла в катастрофе в метро, а также, что, по мнению выжившего в той же аварии математика, происшествие было подстроено злоумышленниками. Отомстить негодяям – отныне главная задача Маркуса, его нового знакомого и их идейных соратников.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рыцари справедливости (в переводе Гоблина)»

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