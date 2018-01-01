Wink
Детям
Рыбья упряжка
Актёры и съёмочная группа фильма «Рыбья упряжка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Рыбья упряжка»

Режиссёры

Станислав Соколов

Станислав Соколов

Режиссёр

Актёры

Клара Румянова

Клара Румянова

Актриса
Нина Русланова

Нина Русланова

Актриса
Вячеслав Богачёв

Вячеслав Богачёв

Актёр
Анна Каменкова

Анна Каменкова

Актриса
Александр Баранов

Александр Баранов

Актёр

Сценаристы

Геннадий Снегирев

Геннадий Снегирев

Сценарист

Художники

Станислав Соколов

Станислав Соколов

Художник

Монтажёры

Галина Филатова

Галина Филатова

Монтажёр

Композиторы

Шандор Каллош

Шандор Каллош

Композитор