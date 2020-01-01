Русские грузины. Фильм первый (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Первый фильм документального проекта Леонида Парфенова о роли представителей грузинской национальности в российской истории, политике, науке и культуре. Среди героев выпуска Георгий Данелия и Петр Багратион, Эдуард Шеварнадзе и Нико Пиросмани, Ираклий Андроников и Джордж Баланчин.



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