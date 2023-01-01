Биография

Сергей Нурмамед – режиссер, монтажер, художник, оператор, родился 8 апреля 1980 года. Фильмография насчитывает 15 полнометражных документальных и игровых кинокартин. Наиболее успешными проектами стали исторические фильмы «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова», «Глаз божий», «Цвет нации». Был удостоен премии «Ника». Сергей Нурмамед окончил ГПИ, получив профессию художник-проектировщик. После получения диплома устроился в Останкино, где обучался монтажу у знаменитого режиссера Р. Беляковича. Работал на телеканале ТВС до его закрытия, затем более 10 лет проработал на НТВ-Дизайн. Первым фильмом Сергея Нурмамеда, в котором он участвовал в качестве монтажера, стал телевизионный криминальный триллер «Шпионские игры: Нелегал» (2004). С 2006 года работал над сериалом «Авиаторы» уже в качестве режиссера по сценарию Алексея Пивоварова. Следующим совместным фильмом режиссера и сценариста стала документальная история «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова» (2009). Эта кинокартина была отмечена премией «Ника». В том же году режиссер создал биографический фильм «Птица-Гоголь». Совместно с Леонидом Парфеновым режиссер работал над документальными фильмами «Глаз божий», «Цвет нации». В 2013 году снял фильм о блокадном Ленинграде «Голоса». Начиная с 2016 года работал над серией фильмов «Русские евреи».