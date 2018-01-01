Русская пятерка
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Русская пятерка

Русская пятерка (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.42018, The Russian Five
Документальные94 мин12+

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Сюжет

Захватывающая непридуманная история о великолепной пятерке наших первопроходцев в НХЛ. История страсти, упрямства, самопожертвования и готовности отдать всe ради победы. Они шли к своей мечте через «нельзя», через «невозможно», ради команды, близких и своей чести.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.2 IMDb