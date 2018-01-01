Русская пятерка (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Захватывающая непридуманная история о великолепной пятерке наших первопроходцев в НХЛ. История страсти, упрямства, самопожертвования и готовности отдать всe ради победы. Они шли к своей мечте через «нельзя», через «невозможно», ради команды, близких и своей чести.



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