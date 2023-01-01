Биография

Игорь Ларионов — советский и российский хоккеист, тренер, актер и продюсер. Заслуженный мастер спорта СССР. Имеет благодарность от Президента РФ. Входит в Залы славы Международной федерации хоккея и отечественного хоккея. Родился в Воскресенске 3 декабря 1960 года. С юных лет играл в хоккей. В 17 лет принял участие в чемпионате СССР в составе родного «Химика». Спустя три года перешел в ЦСКА. Многократно становился чемпионом СССР. В конце 1980-х годов уехал играть в НХЛ. Играл за «Ванкувер кэнакс», «Детройт Ред Уингз». Последним клубом Ларионова-игрока стал «Нью-Джерси Дэвилз». За свою карьеру он выиграл Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады и Кубок Стэнли. Игорь Ларионов стал исполнительным продюсером ленты «Прощальная из Москвы: Прощальная игра Игоря Ларионова». Появился в таких фильмах, как «Хоккей мне снится», «Русская пятерка», «Солт-Лейк-Сити 2002: XIX зимние Олимпийские игры» и «БингоЛотто».