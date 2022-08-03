Русиано (фильм, 2017) смотреть онлайн

Андрей, молодой и талантливый IT-шник, мечтает реализовать свой стартап, а работает официантом в баре. Он доведен до отчаяния постоянной задержкой зарплаты, жалкими чаевыми и работой не по профессии, к тому же у него беременная жена. Однажды, когда вопрос дополнительного заработка встает особенно остро, в бар, где работает Андрей, врываются грабители.

