Русиано (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Русиано
Комедия, Короткометражка16 мин18+
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О фильме
Андрей, молодой и талантливый IT-шник, мечтает реализовать свой стартап, а работает официантом в баре. Он доведен до отчаяния постоянной задержкой зарплаты, жалкими чаевыми и работой не по профессии, к тому же у него беременная жена. Однажды, когда вопрос дополнительного заработка встает особенно остро, в бар, где работает Андрей, врываются грабители.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Криминал, Короткометражка
Время16 мин / 00:16
Рейтинг
- АБРежиссёр
Андрей
Булатов
- Актёр
Алексей
Весёлкин
- Актриса
Анастасия
Стежко
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Роман
Маякин
- СЛАктёр
Сергей
Легостаев
- Актёр
Олег
Комаров
- АБАктёр
Андрей
Булатов
- Актриса
Анастасия
Крылова
- АБСценарист
Андрей
Булатов
- ЕМПродюсер
Екатерина
Михайлова
- АТПродюсер
Анастасия
Трубчевская
- ИДМонтажёр
Ирина
Долмат
- СЮОператор
Сергей
Юдаев