Русиано
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Русиано

Русиано (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Русиано
Комедия, Короткометражка16 мин18+

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О фильме

Андрей, молодой и талантливый IT-шник, мечтает реализовать свой стартап, а работает официантом в баре. Он доведен до отчаяния постоянной задержкой зарплаты, жалкими чаевыми и работой не по профессии, к тому же у него беременная жена. Однажды, когда вопрос дополнительного заработка встает особенно остро, в бар, где работает Андрей, врываются грабители.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Короткометражка
Время
16 мин / 00:16

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