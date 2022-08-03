Русалочка: Начало истории Ариэль (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.42008, The Little Mermaid: Ariel's Beginning
Мультфильм, Приключения74 мин18+
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О фильме
Представьте далекие времена, задолго до того, как Ариэль познакомилась с Принцем Эриком и вышла на сушу — времена, когда музыка была еще под запретом в подводном королевсте Атлантики. Разрываясь между семейными обязанностями и любовью к музыке, Ариэль должна сделать самый трудный выбор в своей жизни.
СтранаСША, Япония
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ПХРежиссёр
Пегги
Холмс
- ДБАктриса
Джоди
Бенсон
- СЭАктёр
Сэмюэл
Э. Райт
- Актёр
Джим
Каммингс
- Актриса
Салли
Филд
- ПГАктёр
Паркер
Горис
- Актриса
Тара
Стронг
- ДХАктриса
Дженнифер
Хейл
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- КУАктриса
Кари
Уолгрен
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- РПАктёр
Роб
Полсен
- МЛАктёр
Морис
ЛаМарш
- МЛАктриса
Мишель
Лукаду
- ЖССценарист
Жюль
Селбо
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- СБСценарист
Стив
Бенчич
- РКСценарист
Рон
Клементс
- ПХСценарист
Пегги
Холмс
- ДМСценарист
Джон
Маскер
- КХПродюсер
Кендра
Хааланд
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ДДКомпозитор
Джеймс
Дули