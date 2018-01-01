Wink
Фильмы
Русалка в Париже
Актёры и съёмочная группа фильма «Русалка в Париже»

Актёры и съёмочная группа фильма «Русалка в Париже»

Режиссёры

Матиас Мальзьё

Матиас Мальзьё

Mathias Malzieu
Режиссёр

Актёры

Николя Дювошель

Николя Дювошель

Nicolas Duvauchelle
АктёрGaspard
Мэрилин Лима

Мэрилин Лима

Marilyn Lima
АктрисаLula
Роман Боринже

Роман Боринже

Romane Bohringer
АктрисаMilena
Чеки Карио

Чеки Карио

Tchéky Karyo
АктёрCamille
Росси де Пальма

Росси де Пальма

Rossy de Palma
АктрисаRossy
Алексис Михалик

Алексис Михалик

Alexis Michalik
АктёрVictor
Лу Гала

Лу Гала

Lou Gala
Актриса
Николас Уллман

Николас Уллман

Nicolas Ullmann
Актёр

Сценаристы

Стефан Ландовски

Стефан Ландовски

Stéphane Landowski
Сценарист
Матиас Мальзьё

Матиас Мальзьё

Mathias Malzieu
Сценарист

Продюсеры

Себастьен Деллуа

Себастьен Деллуа

Sébastien Delloye
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Хошабаев

Александр Хошабаев

Актёр дубляжа
Мария Иващенко

Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Марианна Шульц

Марианна Шульц

Актриса дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Илья Бледный

Актёр дубляжа

Художники

Клодин Тишон

Клодин Тишон

Claudine Tychon
Художница

Операторы

Виржини Сен-Мартен

Виржини Сен-Мартен

Virginie Saint-Martin
Оператор