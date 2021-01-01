Руки прочь! (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.62021, Tango Shalom
Комедии110 мин18+
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Сюжет
Раввин Мойша – ортодоксальный еврей из Бруклина. Школа, где он преподает, вот-вот закроется, если не найти крупную сумму денег, а Мойша уже перебрал все возможные варианты быстрого заработка. Но тут ему улыбается удача: Вивиана, учительница танцев, разошлась со своим партнером по танго прямо п�еред большим конкурсом с серьезным призом. Мойша, в свою очередь, одарен от природы и хорошо танцует хору. Есть только одна проблема – религия не позволяет ему прикасаться к женщинам, кроме своей жены.
Руки прочь! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ГБРежиссёр
Гэбриел
Болонья
- ЙЛАктёр
Йос
Лэниадо
- КСАктриса
Карина
Смирнофф
- Актриса
Лэйни
Казан
- РТАктриса
Рене
Тейлор
- ДЛАктёр
Джастин
Л. Уилсон
- ДБАктёр
Джозеф
Болонья
- ДБАктриса
Джоэнн
Барон
- ФЭАктёр
Филип
Энтони-Родригес
- ДМАктриса
Деспина
Миру
- ДБСценарист
Джозеф
Болонья
- КЛСценарист
Клаудио
Лэниадо
- ЙЛСценарист
Йос
Лэниадо
- ГБПродюсер
Гэбриел
Болонья
- ДБПродюсер
Джозеф
Болонья
- РМПродюсер
Роберт
Мейер Барнетт
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- МДАктёр дубляжа
Максим
Демянюк
- РММонтажёр
Роберт
Мейер Барнетт
- МЗОператор
Массимо
Зери
- ЗТКомпозитор
Зои
Тиганурия