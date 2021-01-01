Руки прочь! (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Раввин Мойша – ортодоксальный еврей из Бруклина. Школа, где он преподает, вот-вот закроется, если не найти крупную сумму денег, а Мойша уже перебрал все возможные варианты быстрого заработка. Но тут ему улыбается удача: Вивиана, учительница танцев, разошлась со своим партнером по танго прямо п�еред большим конкурсом с серьезным призом. Мойша, в свою очередь, одарен от природы и хорошо танцует хору. Есть только одна проблема – религия не позволяет ему прикасаться к женщинам, кроме своей жены.



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