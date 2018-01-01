Wink
Рука, качающая колыбель
Актёры и съёмочная группа фильма «Рука, качающая колыбель»

Режиссёры

Кёртис Хэнсон

Curtis Hanson
Режиссёр

Актёры

Аннабелла Шиорра

Annabella Sciorra
АктрисаClaire Bartel
Ребекка Де Морнэй

Rebecca De Mornay
АктрисаPeyton Flanders
Мэтт МакКой

Matt McCoy
АктёрMichael Bartel
Эрни Хадсон

Ernie Hudson
АктёрSolomon
Джулианна Мур

Julianne Moore
АктрисаMarlene Craven
Мадлен Зима

Madeline Zima
АктрисаEmma Bartel
Джон де Ланси

John de Lancie
АктёрDr. Victor Mott
Кевин Скаусен

Kevin Skousen
Актёр
Митчелл Лоранс

Mitchell Laurance
АктёрLawyer
Джастин Заремби

Justin Zaremby
Актёр

Сценаристы

Аманда Сильвер

Amanda Silver
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Мэдден

David Madden
Продюсер
Роберт В. Корт

Robert W. Cort
Продюсер
Тед Филд

Ted Field
Продюсер

Художники

Дженнифер фон Мэйрхаузер

Jennifer von Mayrhauser
Художница
Сэнди Рейнольдс-Уоско

Sandy Reynolds-Wasco
Художница

Монтажёры

Джон Ф. Линк

John F. Link
Монтажёр

Операторы

Роберт Элсвит

Robert Elswit
Оператор

Композиторы

Грэм Ревелл

Graeme Revell
Композитор