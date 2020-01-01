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Руфус: Хроники волшебной страны (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Семейное французское фэнтези о двух школьниках, встретивших волшебное существо, которому нужна помощь в спасении мира. Скотт приезжает в особняк своей бабушки, чтобы провести с ней выходные. К нему присоединяется одноклассница Эмили, которая живет неподалеку. Они вместе исследуют секреты огромного дома, встречают странную прислугу, а самое главное — натыкаются на Руфуса, антропоморфного зверя из параллельного мира, который стоит на грани экологической катастрофы. Руфуса и его товарища Эбботта отправила на Землю их королева с важным заданием — раздобыть волшебную пыль, которая способна предотвратить катастрофу. Скотт и Эмили соглашаются помочь, но на их пути встанут могущественные враги, желающие сами завладеть магией артефакта. За их приключениями можно следить, если смотреть фильм «Руфус: Хроники волшебной страны» (2020) на Wink онлайн в хорошем качестве.
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Информация
СтранаФранция
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- РБРежиссёр
Райан
Беллгардт
- КФАктёр
Кори
Филлипс
- МКАктриса
Мэдлин
Кинтц
- РБАктёр
Райан
Беллгардт
- КЧАктёр
Кайлер
Чарльз Бек
- ИААктёр
Ивэн
Ассанте
- ЛФАктриса
Леа
Филпотт
- ТОАктёр
Тофер
Оуэн
- НСАктёр
Николас
Саймон
- ЛААктриса
Линда
Айхер
- БХАктёр
Бен
Холл
- КХСценарист
Крис
Хойт
- РБСценарист
Райан
Беллгардт
- РБПродюсер
Райан
Беллгардт
- КХПродюсер
Крис
Хойт
- ДМПродюсер
Джош
Маккэми
- ЭСПродюсер
Энди
Суонсон
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ЭСМонтажёр
Энди
Суонсон