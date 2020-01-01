Руфус: Хроники волшебной страны (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Семейное французское фэнтези о двух школьниках, встретивших волшебное существо, которому нужна помощь в спасении мира. Скотт приезжает в особняк своей бабушки, чтобы провести с ней выходные. К нему присоединяется одноклассница Эмили, которая живет неподалеку. Они вместе исследуют секреты огромного дома, встречают странную прислугу, а самое главное — натыкаются на Руфуса, антропоморфного зверя из параллельного мира, который стоит на грани экологической катастрофы. Руфуса и его товарища Эбботта отправила на Землю их королева с важным заданием — раздобыть волшебную пыль, которая способна предотвратить катастрофу. Скотт и Эмили соглашаются помочь, но на их пути встанут могущественные враги, желающие сами завладеть магией артефакта. За их приключениями можно следить, если смотреть фильм «Руфус: Хроники волшебной страны» (2020) на Wink онлайн в хорошем качестве.



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