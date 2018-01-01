Wink
Фильмы
Рождество
Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество»

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество»

Режиссёры

Престон А. Витмор II

Престон А. Витмор II

Preston A. Whitmore II
Режиссёр

Актёры

Делрой Линдо

Делрой Линдо

Delroy Lindo
АктёрJoseph Black
Идрис Эльба

Идрис Эльба

Idris Elba
АктёрQuentin Whitfield
Лоретта Дивайн

Лоретта Дивайн

Loretta Devine
АктрисаMa'Dere Whitfield
Крис Браун

Крис Браун

Chris Brown
АктёрMichael 'Baby' Whitfield
Кит Робинсон

Кит Робинсон

Keith D. Robinson
АктёрDevean Brooks (в титрах: Keith Robinson)
Лас Алонсо

Лас Алонсо

Laz Alonso
АктёрMalcolm Moore
Коламбус Шорт

Коламбус Шорт

Columbus Short
АктёрClaude Whitfield
Шэрон Лил

Шэрон Лил

Sharon Leal
АктрисаKelli Whitfield
Лорен Лондон

Лорен Лондон

Lauren London
АктрисаMelanie 'Mel' Whitfield
Лупе Онтиверос

Лупе Онтиверос

Lupe Ontiveros
АктрисаRosie

Сценаристы

Престон А. Витмор II

Престон А. Витмор II

Preston A. Whitmore II
Сценарист

Продюсеры

Уильям Пэкер

Уильям Пэкер

Will Packer
Продюсер
Николас Харвелл

Николас Харвелл

Nicholas Harvell
Продюсер
Дэймон Ли

Дэймон Ли

Damon Lee
Продюсер

Монтажёры

Пол Сейдор

Пол Сейдор

Paul Seydor
Монтажёр

Операторы

Александр Грушинский

Александр Грушинский

Alexander Gruszynski
Оператор

Композиторы

Маркус Миллер

Маркус Миллер

Marcus Miller
Композитор