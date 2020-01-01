Рождество кота Боба (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение фильма «Уличный кот по кличке Боб», основанного на истории бродячего музыканта Джеймса Боуэна, который смог начать жизнь заново благодаря бездомному коту. Приближается Рождество. Джеймс, уже известный писатель, встречает на улице парня в бедственном положении. Чтобы подбодрить беднягу, он рассказывает ему о самом трудном Рождестве, которое довелось провести им с котом Бобом в дни нищеты и скитаний.



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