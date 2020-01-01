Рождество кота Боба
Wink
Детям
Рождество кота Боба
9.22020, A Christmas Gift from Bob
Драмы, Семейные88 мин12+

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Рождество кота Боба (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение фильма «Уличный кот по кличке Боб», основанного на истории бродячего музыканта Джеймса Боуэна, который смог начать жизнь заново благодаря бездомному коту. Приближается Рождество. Джеймс, уже известный писатель, встречает на улице парня в бедственном положении. Чтобы подбодрить беднягу, он рассказывает ему о самом трудном Рождестве, которое довелось провести им с котом Бобом в дни нищеты и скитаний.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Семейные, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество кота Боба»

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