9.22020, A Christmas Gift from Bob
Драмы, Семейные88 мин12+
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Рождество кота Боба (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Продолжение фильма «Уличный кот по кличке Боб», основанного на истории бродячего музыканта Джеймса Боуэна, который смог начать жизнь заново благодаря бездомному коту. Приближается Рождество. Джеймс, уже известный писатель, встречает на улице парня в бедственном положении. Чтобы подбодрить беднягу, он рассказывает ему о самом трудном Рождестве, которое довелось провести им с котом Бобом в дни нищеты и скитаний.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыСемейные, Драмы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЧМРежиссёр
Чарльз
Мартин Смит
- Актёр
Люк
Тредэвэй
- БАктёр
Боб
- ЭДАктриса
Элла
Джарвис
- ШБАктриса
Шина
Бхаттесса
- ТМАктёр
Тим
МакДоннел
- ЖУАктриса
Жаклин
Уилсон
- ДБАктёр
Джеймс
Боуэн
- Актёр
Тим
Плестер
- СРАктёр
Стефан
Рейс
- ДБСценарист
Джеймс
Боуэн
- ТДПродюсер
Трэйси
Джарвис
- АППродюсер
Адриан
Политовски
- АРПродюсер
Адам
Ролстон
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АБАктриса дубляжа
Анастасия
Березнева
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ЛСХудожник
Люсия
Санта Мария
- КБМонтажёр
Крис
Бланден
- ПНКомпозитор
Патрик
Нил Дойл