Wink
Детям
Рождественская сказка Маппетов
Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественская сказка Маппетов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественская сказка Маппетов»

Режиссёры

Брайан Хенсон

Брайан Хенсон

Brian Henson
Режиссёр

Актёры

Майкл Кейн

Майкл Кейн

Michael Caine
АктёрScrooge
Дэйв Гольц

Дэйв Гольц

Dave Goelz
АктёрThe Great Gonzo / Robert Marley / Bunsen Honeydew / Betina Cratchit / Rat / Zoot
Стив Уитмир

Стив Уитмир

Steve Whitmire
АктёрRizzo the Rat / Bean Bunny / Kermit the Frog / Beaker / Belinda Cratchit / Beetle / Lips / Pig Gentleman
Джерри Нельсон

Джерри Нельсон

Jerry Nelson
Актёр
Фрэнк Оз

Фрэнк Оз

Frank Oz
АктёрMiss Piggy / Fozzie Bear / Sam Eagle / Animal / George the Janitor / Horse and Carriage Driver / Vegetable Salesman
Дэвид Рудман

Дэвид Рудман

David Rudman
АктёрRat / Peter Cratchit / Old Joe / Swedish Chef
Дональд Остин

Дональд Остин

Don Austen
Актёр
Роберт Тигнер

Роберт Тигнер

Robert Tygner
Актёр
Карен Прелл

Карен Прелл

Karen Prell
Актриса
Уильям Тодд Джонс

Уильям Тодд Джонс

William Todd Jones
Актёр

Сценаристы

Джерри Джул

Джерри Джул

Jerry Juhl
Сценарист
Чарльз Диккенс

Чарльз Диккенс

Charles Dickens
Сценарист

Продюсеры

Мартин Дж. Бэйкер

Мартин Дж. Бэйкер

Martin G. Baker
Продюсер
Брайан Хенсон

Брайан Хенсон

Brian Henson
Продюсер
Дэвид Баррон

Дэвид Баррон

David Barron
Продюсер

Художники

Майкл Форд

Майкл Форд

Michael Ford
Художник

Композиторы

Майлз Гудман

Майлз Гудман

Miles Goodman
Композитор