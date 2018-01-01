Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественская сказка Маппетов»

WinkДетямРождественская сказка МаппетовАктёры и съёмочная группа фильма «Рождественская сказка Маппетов»
АктёрScrooge
Майкл КейнMichael Caine
АктёрThe Great Gonzo / Robert Marley / Bunsen Honeydew / Betina Cratchit / Rat / Zoot
Дэйв ГольцDave Goelz
АктёрRizzo the Rat / Bean Bunny / Kermit the Frog / Beaker / Belinda Cratchit / Beetle / Lips / Pig Gentleman
Стив УитмирSteve Whitmire
Джерри НельсонJerry Nelson
АктёрMiss Piggy / Fozzie Bear / Sam Eagle / Animal / George the Janitor / Horse and Carriage Driver / Vegetable Salesman
Фрэнк ОзFrank Oz
АктёрRat / Peter Cratchit / Old Joe / Swedish Chef
Дэвид РудманDavid Rudman
Дональд ОстинDon Austen
Роберт ТигнерRobert Tygner
Карен ПреллKaren Prell
