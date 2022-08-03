Рожденные в Китае
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Рожденные в Китае

Рожденные в Китае (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.22016, Born in China
Документальный, Кино для детей76 мин18+

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О фильме

Китай занимает третье место по территории, на чьих просторах раскинулись потрясающие образцы животных и растений. Страна обладает превосходными экземплярами флоры и фауны, ставшими визитной карточкой Китая.

Страна
Китай, Великобритания, США
Жанр
Кино для детей, Документальный
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рожденные в Китае»