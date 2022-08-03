Рожденные в Китае (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.22016, Born in China
Документальный, Кино для детей76 мин18+
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О фильме
Китай занимает третье место по территории, на чьих просторах раскинулись потрясающие образцы животных и растений. Страна обладает превосходными экземплярами флоры и фауны, ставшими визитной карточкой Китая.
СтранаКитай, Великобритания, США
ЖанрКино для детей, Документальный
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЛЧРежиссёр
Лу
Чуань
- ЧСАктриса
Чжоу
Сюнь
- Актёр
Джон
Красински
- ККАктриса
Клер
Кейм
- ДФСценарист
Дэвид
Фаулер
- БЛСценарист
Брайан
Лейт
- ФЧСценарист
Фил
Чэпман
- ЛЧСценарист
Лу
Чуань
- ФЧПродюсер
Фил
Чэпман
- РКПродюсер
Рой
Конли
- ДДПродюсер
Дональд
Дауд
- ДПАктёр дубляжа
Давид
Петросян
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ИКОператор
Ирмин
Керк
- ДМОператор
Джастин
Магвайр
- ШМОператор
Шэйн
Мур