Рождение Эрота
Актёры и съёмочная группа фильма «Рождение Эрота»

Режиссёры

Анатолий Петров

Режиссёр

Актёры

Армен Джигарханян

Актёр
Александр Белявский

Актёр
Тамара Сёмина

Актриса
Тимофей Спивак

Актёр
Юрий Яковлев

Актёр

Сценаристы

Анатолий Петров

Сценарист

Продюсеры

Елена Васина

Продюсер

Художники

Людмила Лобанова

Художница
Анатолий Петров

Художник

Монтажёры

Наталия Степанцева

Монтажёр