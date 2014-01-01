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Ровер HD

Ровер HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Rover HD
Драмы98 мин18+

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Сюжет

В захолустной пустыне судьба сводит двух совершенно разных людей. Молодой парнишка Рейнольдс хочет найти брата, а уставший от дикой жизни Эрик хочет найти свой угнанный автомобиль. Им предстоит проделать долгий и опасный путь прежде, чем они окажутся у цели. Но возможно эта встреча была не случайной…

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Информация

Страна
Австралия, США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb