Ромео истекает кровью
Актёры и съёмочная группа фильма «Ромео истекает кровью»

Режиссёры

Питер Медак

Peter Medak
Режиссёр

Актёры

Гари Олдман

Gary Oldman
АктёрJack Grimaldi
Лена Олин

Lena Olin
АктрисаMona Demarkov
Джульетт Льюис

Juliette Lewis
АктрисаSheri
Аннабелла Шиорра

Annabella Sciorra
АктрисаNatalie Grimaldi
Рой Шайдер

Roy Scheider
АктёрDon Falcone
Дэвид Провал

David Proval
АктёрScully
Уилл Пэттон

Will Patton
АктёрMartie
Майкл Уинкотт

Michael Wincott
АктёрSal
Тони Сирико

Tony Sirico
АктёрMalacci
Джеймс Кромуэлл

James Cromwell
АктёрCage

Продюсеры

Пол Уэбстер

Paul Webster
Продюсер
Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер

Художники

Бет А. Рубино

Beth A. Rubino
Художница

Монтажёры

Уолтер Мёрч

Walter Murch
Монтажёр

Операторы

Дариуш Вольски

Dariusz Wolski
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор