Ромео истекает кровью (фильм, 1994) смотреть онлайн
7.91994, Romeo Is Bleeding
Драма, Мелодрама105 мин18+
О фильме
Офицер полиции Джек продает мафии информацию об охраняемых им людях, которые проходят по программе защиты свидетелей. Однажды он знакомится с безжалостным, коварным и обольстительным киллером по имени Мона. Мона принимает участие в убийстве полицейских, охранявших одного из свидетелей, подставленных Джеком. Но, несмотря ни на что, Джека неудержимо влечет к Моне. И он получает сразу три предложения. Одно от ФБР - охранять Мону, второе от гангстеров - убрать ее, ну а сама Мона делает Джеку третье, которое совершенно исключает два первых...
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКриминал, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПМРежиссёр
Питер
Медак
- Актёр
Гари
Олдман
- Актриса
Лена
Олин
- Актриса
Джульетт
Льюис
- АШАктриса
Аннабелла
Шиорра
- Актёр
Рой
Шайдер
- Актёр
Дэвид
Провал
- Актёр
Уилл
Пэттон
- Актёр
Майкл
Уинкотт
- ТСАктёр
Тони
Сирико
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- Продюсер
Пол
Уэбстер
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- БАХудожница
Бет
А. Рубино
- УММонтажёр
Уолтер
Мёрч
- Оператор
Дариуш
Вольски
- МАКомпозитор
Марк
Айшем