Ромео истекает кровью (фильм, 1994) смотреть онлайн

Офицер полиции Джек продает мафии информацию об охраняемых им людях, которые проходят по программе защиты свидетелей. Однажды он знакомится с безжалостным, коварным и обольстительным киллером по имени Мона. Мона принимает участие в убийстве полицейских, охранявших одного из свидетелей, подставленных Джеком. Но, несмотря ни на что, Джека неудержимо влечет к Моне. И он получает сразу три предложения. Одно от ФБР - охранять Мону, второе от гангстеров - убрать ее, ну а сама Мона делает Джеку третье, которое совершенно исключает два первых...

