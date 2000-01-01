Ромео должен умереть (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Между китайской мафией и афроамериканской бандой идeт война. Однажды убивают младшего сына главы китайской мафии. Его старший брат Хан решает найти убийцу, но на своeм пути он встречает обворожительную Триш О’Дэй. Несмотря на то, что их семьи ведут жестокую войну за передел участков в Окленде, опасности объединяют влюблeнных.



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