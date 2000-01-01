Ромео должен умереть
Wink
Фильмы
Ромео должен умереть

Ромео должен умереть (фильм, 2000) смотреть онлайн

9.12000, Romeo Must Die
Боевики, Триллеры110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Между китайской мафией и афроамериканской бандой идeт война. Однажды убивают младшего сына главы китайской мафии. Его старший брат Хан решает найти убийцу, но на своeм пути он встречает обворожительную Триш О’Дэй. Несмотря на то, что их семьи ведут жестокую войну за передел участков в Окленде, опасности объединяют влюблeнных.

Ромео должен умереть смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ромео должен умереть»

Всё