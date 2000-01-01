Ромео должен умереть (фильм, 2000) смотреть онлайн
9.12000, Romeo Must Die
Боевики, Триллеры110 мин18+
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Сюжет
Между китайской мафией и афроамериканской бандой идeт война. Однажды убивают младшего сына главы китайской мафии. Его старший брат Хан решает найти убийцу, но на своeм пути он встречает обворожительную Триш О’Дэй. Несмотря на то, что их семьи ведут жестокую войну за передел участков в Окленде, опасности объединяют влюблeнных.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Анджей
Бартковяк
- Актёр
Джет
Ли
- ААктриса
Алия
- Актёр
Исайя
Вашингтон
- РВАктёр
Расселл
Вонг
- Актёр
Делрой
Линдо
- ДВАктёр
Д.Б.
Вудсайд
- ГОАктёр
Генри
О
- ДЛАктёр
Джонкит
Ли
- ЭБАктёр
Эдоардо
Баллерини
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- ЭБСценарист
Эрик
Бернт
- УКПродюсер
Уоррен
Карр
- ДКПродюсер
Дэн
Краччиоло
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ДСХудожник
Джеймс
Стюарт
- ДБМонтажёр
Дерек
Бречин
- ГМОператор
Глен
Макферсон
- СККомпозитор
Стэнли
Кларк