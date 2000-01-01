Ромео должен умереть (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший полицейский по имени Хан и красавица Триш О Дэй безумно любят друг друга, несмотря на то что их семьи ведут жестокую войну за передел в Окленде. Опасности объединяют влюбленных, когда они пытаются выяснить истинные причины кровавых разборок.



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