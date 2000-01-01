Wink
Фильмы
Ромео должен умереть

Ромео должен умереть (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Romeo Must Die
Боевики, Триллеры110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Бывший полицейский по имени Хан и красавица Триш О Дэй безумно любят друг друга, несмотря на то что их семьи ведут жестокую войну за передел в Окленде. Опасности объединяют влюбленных, когда они пытаются выяснить истинные причины кровавых разборок.

Ромео должен умереть смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ромео должен умереть»

Всё