Ромео должен умереть (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Romeo Must Die
Боевики, Триллеры110 мин18+
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Сюжет
Бывший полицейский по имени Хан и красавица Триш О Дэй безумно любят друг друга, несмотря на то что их семьи ведут жестокую войну за передел в Окленде. Опасности объединяют влюбленных, когда они пытаются выяснить истинные причины кровавых разборок.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Анджей
Бартковяк
- Актёр
Джет
Ли
- ААктриса
Алия
- Актёр
Исайя
Вашингтон
- РВАктёр
Расселл
Вонг
- Актёр
Делрой
Линдо
- ДВАктёр
Д.Б.
Вудсайд
- ГОАктёр
Генри
О
- ДЛАктёр
Джонкит
Ли
- ЭБАктёр
Эдоардо
Баллерини
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- ЭБСценарист
Эрик
Бернт
- УКПродюсер
Уоррен
Карр
- ДКПродюсер
Дэн
Краччиоло
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ДСХудожник
Джеймс
Стюарт
- ДБМонтажёр
Дерек
Бречин
- ГМОператор
Глен
Макферсон
- СККомпозитор
Стэнли
Кларк