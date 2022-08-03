Рок-н-ролл – это не просто музыка, это – сама жизнь. Конор – обычный подросток. Мало того, что ему тяжело освоиться в новой школе, так он еще влюбляется в недосягаемую красотку. Чтобы впечатлить девушку, он придумывает рок-группу и начинает играть.

