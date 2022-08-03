Рок-н-рольщики (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.42015, Sing Street
Драма, Музыка101 мин18+
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О фильме
Рок-н-ролл – это не просто музыка, это – сама жизнь. Конор – обычный подросток. Мало того, что ему тяжело освоиться в новой школе, так он еще влюбляется в недосягаемую красотку. Чтобы впечатлить девушку, он придумывает рок-группу и начинает играть.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Карни
- ФУАктёр
Фердия
Уолш-Пило
- Актриса
Люси
Бойнтон
- Актёр
Джек
Рейнор
- ЭГАктёр
Эйдан
Гиллен
- МДАктриса
Мария
Дойл Кеннеди
- КТАктриса
Келли
Торнтон
- БКАктёр
Бен
Кэролан
- ИКАктёр
Иэн
Кенни
- ПЧАктёр
Перси
Чамбурука
- ММАктёр
Марк
МакКенна
- ДКСценарист
Джон
Карни
- СКСценарист
Саймон
Кармоди
- Продюсер
Энтони
Брегман
- ДКПродюсер
Джон
Карни
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- НМАктёр дубляжа
Никита
Моисеев
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ТКХудожница
Тамара
Конбой
- ЭММонтажёр
Эндрю
Маркус