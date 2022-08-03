Рок-н-рольщики
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Рок-н-рольщики

Рок-н-рольщики (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.42015, Sing Street
Драма, Музыка101 мин18+

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О фильме

Рок-н-ролл – это не просто музыка, это – сама жизнь. Конор – обычный подросток. Мало того, что ему тяжело освоиться в новой школе, так он еще влюбляется в недосягаемую красотку. Чтобы впечатлить девушку, он придумывает рок-группу и начинает играть.

Страна
Великобритания, США, Ирландия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Музыка
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рок-н-рольщики»