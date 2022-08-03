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Робот Робик. День космоса

Робот Робик. День космоса (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Робот Робик. День космоса
Мультфильм, Фантастика11 мин18+

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О фильме

Робот по имени Робик - самый любопытный и непоседливый робот нашей галактики. Он исследует огромную вселенную и ее удивительные планеты. В каждой серии маленькие герои совершают открытия, узнают много нового об окружающих нас явлениях, учатся дружить, преодолевать препятствия.

Страна
Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.1 IMDb